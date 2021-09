Maior navio de cruzeiro do mundo fará viagem de estreia em março de 2022

O Wonder of the Seas, da Royal Caribbean International, tem 362 metros de comprimento, conta com mais de 2.300 funcionários e tem capacidade para 6.988 passageiros

Reprodução / Royal Caribbean International A viagem de março será a primeira da embarcação, mas já estão previstas expedições pela Europa e Ásia



O maior navio de cruzeiro do mundo vai iniciar viagem em 4 de março de 2022. Wonder of the Seas, da Royal Caribbean International fará sua estreia saindo do porto de Fort Lauderdale, na Flórida, e terá como destino aos mares do Caribe e passagens no México, Puerto Rico e em Bahamas, além de acesso a uma ilha privada. A viagem será a primeira da embarcação, mas já estão previstas expedições pela Europa e Ásia. Ao todo, são 362 metros de comprimento, com mais de 2.300 funcionários e capacidade para 6.988 passageiros. A expectativa é que a retomada dos cruzeiros marque mais uma fase da retomada das atividades econômicas e do turismo nos Estados Unidos.