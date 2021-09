Tony Awards terá cerimônia especial para celebrar reabertura da Broadway; saiba onde assistir

Premiação, que acontece neste domingo, 26, será apresentada por Audra McDonald e Leslie Odom Jr. e terá um show ao vivo com a participação de vários artistas; veja a lista de indicados

O Tony Awards está de volta, e uma cerimônia de aproximadamente quatro horas está sendo preparada para celebrar a reabertura dos teatros e para homenagear os espetáculos que tiveram apresentações na temporada de 2019/2020. O 74º Tony Awards acontece ao vivo neste domingo, 26, no Winter Garden Theatre, em Nova York, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, será possível acompanhar a cerimônia no canal Film&Arts a partir das 20h. A apresentação vai acontecer em duas partes, sendo a primeira comandada pela atriz e vencedora de seis Tonys Audra McDonald. “Minha maior esperança é que este evento marque o início de uma nova era para a Broadway – uma com compromisso renovado com a inclusão e pertencimento, bem como apreço pela sagrada experiência do teatro ao vivo”, declarou a artista em um comunicado divulgado à imprensa.

Já a segunda parte do evento contará com um show ao vivo que recebeu o nome de “Broadway’s Back!” (Retorno da Broadway, em português) e será apresentado pelo ator Leslie Odom Jr., vencedor do Tony em 2016 por sua atuação no musical “Hamilton”. O show contará com estrelas da Broadway cantando músicas clássicas do teatro musical americano. Os vencedores do prêmio serão anunciados durante todo o evento e a cerimônia contará com apresentações dos musicais “Jagged Little Pill”, “Moulin Rouge! The Musical” e “Tina: The Tina Turner Musical” – que concorrem nas principais categorias da noite. “A Broadway faz parte do meu DNA e estou muito feliz em vê-la reabrir. Há tantos artistas talentosos voltando a trabalhar e fazendo o que amam para o público que perdeu essas apresentações incríveis”, comentou o ator. Nunca na história da Broadway os teatros ficaram fechados por tanto tempo. Devido à Covid-19, por um ano e meio, as cortinas se mantiveram abaixadas e o prêmio precisou se adaptar. Aaron Tveit, por exemplo, concorre sozinho na categoria Melhor Ator de Musical, mas para vencer, ele precisa conquistar os votos de mais da metade dos jurados.

Confira os indicados ao Tony Awards 2021:

Melhor Musical

Jagged Little Pill

Moulin Rouge! The Musical

Tina: The Tina Turner Musical

Melhor Peça

Grand Horizons, de Bess Wohl

The Inheritance, de Matthew Lopez

Sea Wall/A Life, de Simon Stephens and Nick Payne

Slave Play, de Jeremy O. Harris

The Sound Inside, de Adam Rapp

Melhor Remontagem de uma Peça

Betrayal

Frankie and Johnny in the Clair de Lune de Terrence McNally

A Soldier’s Play de Charles Fuller

Melhor Atriz em um Musical

Karen Olivo, Moulin Rouge!

Elizabeth Stanley, Jagged Little Pill

Adrienne Warren, Tina: The Tina Turner Musical

Melhor Ator em um Musical

Aaron Tveit, por Moulin Rouge!

Melhor Atriz em uma Peça

Joaquina Kalukango, por Slave Play

Laura Linney, por My Name is Lucy Barton

Audra McDonald, por Frankie and Johnny in the Clair de Lune

Mary-Louise Parker, por The Sound Inside

Melhor Ator em uma Peça

Ian Barford, por Linda Vista

Andrew Burnap, por The Inheritance

Jake Gyllenhaal, por Sea Wall/A Life

Tom Hiddleston, por Betrayal

Tom Sturridge, por Sea Wall/A Life

Blair Underwood, por A Soldier’s Play

Melhor Ator Coadjuvante em um Musical

Danny Burstein, por Moulin Rouge!

Derek Klena, por Jagged Little Pill

Sean Allan Krill, por Jagged Little Pill

Sahr Ngaujah, por Moulin Rouge!

Daniel J. Watts, por Tina: The Tina Turner Musical

Melhor Atriz Coadjuvante em um Musical

Kathryn Gallagher, por Jagged Little Pill

Celia Rose Gooding, por Jagged Little Pill

Robyn Hurder, por Moulin Rouge!

Lauren Patten, por Jagged Little Pill

Myra Lucretia Taylor, por Tina: The Tina Turner Musical

Melhor Ator Coadjuvante em uma Peça

Ato Blankson-Wood, por Slave Play

James Cusati-Moyer, por Slave Play

David Alan Grier, por A Soldier’s Play

John Benjamin Hickey, por The Inheritance

Paul Hilton, por The Inheritance

Melhor Atriz Coadjuvante em uma Peça

Jane Alexander, por Grand Horizons

Chalia La Tour, por Slave Play

Annie McNamara, por Slave Play

Lois Smith, por The Inheritance

Cora Vander Broek, por Linda Vista

Melhor Libreto

Jagged Little Pill, de Diablo Cody

Moulin Rouge!, de John Logan

Tina: The Tina Turner Musical, de Katori Hall with Frank Ketelaar and Kees Prins

Melhor Trilha Sonora Original

A Christmas Carol, de Christopher Nightingale

The Inheritance, de Paul Englishby

The Rose Tattoo, de Fitz Patton and Jason Michael Webb

Slave Play, de Lindsay Jones

The Sound Inside, de Daniel Kluger

Melhor Direção de um Musical

Phyllida Lloyd, por Tina: The Tina Turner Musical

Diane Paulus, por Jagged Little Pill

Alex Timbers, por Moulin Rouge!

Melhor Direção de uma Peça

David Cromer, de The Sound Inside

Stephen Daldry, de The Inheritance

Kenny Leon, de A Soldier’s Play

Jamie Lloyd, de Betrayal

Robert O’Hara, de Slave Play

Melhor Coreografia

Sidi Larbi Cherkaoui, de Jagged Little Pill

Sonya Tayeh, de Moulin Rouge!

Anthony van Laast, de Tina: The Tina Turner Musical

Melhor Orquestração

Tom Kitt, por Jagged Little Pill

Katie Kresek, Charlie Rosen, Matt Stine, and Justin Levine, por Moulin Rouge!

Ethan Popp, por Tina: The Tina Turner Musical

Melhor Cenografia de uma Peça

Bob Crowley, por The Inheritance

Soutra Gilmour, por Betrayal

Rob Howell, por A Christmas Carol

Derek McLane, por A Soldier’s Play

Clint Ramos, por Slave Play

Melhor Cenografia de um Musical

Riccardo Hernández e Lucy Mackinnon, por Jagged Little Pill

Derek McLane, por Moulin Rouge!

Mark Thompson e Jeff Sugg, por Tina: The Tina Turner Musical

Melhor Figurino para uma Peça

Dede Ayite, de Slave Play

Dede Ayite ,de A Soldier’s Play

Bob Crowley, de The Inheritance

Rob Howell, de A Christmas Carol

Clint Ramos, de The Rose Tattoo

Melhor Figurino para um Musical

Emily Rebholz, de Jagged Little Pill

Mark Thompson, de Tina: The Tina Turner Musical

Catherine Zuber, de Moulin Rouge!

Melhor Iluminação Cênica para uma Peça

Jiyoun Chang, de Slave Play

Jon Clark, de The Inheritance

Heather Gilbert, de The Sound Inside

Allen Lee Hughes, de A Soldier’s Play

Hugh Vanstone, de A Christmas Carol

Melhor Iluminação Cênica para um Musical

Justin Townsend, de Jagged Little Pill

Justin Townsend, de Moulin Rouge!

Bruno Poet, de Tina: The Tina Turner Musical

Melhor Design de Som de uma Peça

Paul Arditti and Christopher Reid, por The Inheritance

Simon Baker, por A Christmas Carol

Lindsay Jones, por Slave Play

Daniel Kluger, por Sea Wall/A Life

Daniel Kluger, por The Sound Inside

Melhor Design de Som de um Musical