Maioria das companhias aéreas prevê novas demissões, diz associação

A Iata reúne 290 aéreas no mundo e espera um retorno ao nível do tráfego aéreo antes da crise apenas em 2024

Divulgação/Gol Linhas Aéreas Ásia-Pacífico e Europa devem ser as primeiras regiões a recuperarem o nível de tráfego de 2019, enquanto na América do Norte e na América Latina isso acontecerá somente depois



Setor aéreo avalia retorno do fluxo de viagens apenas em 2024. Maioria das empresas reduz funcionários sob justificativa das incertezas na retomada do mercado. É o que aponta pesquisa da Associação Internacional do Transportes Aéreos (IATA) sobre as expectativas sobre os próximos 12 meses. Cerca de 50% dos dirigentes consultados entendem que o tráfego continuará fraco pela pandemia de coronavírus, em uma análise da confiança com 300 companhias do mundo. A sondagem mostra que 45% das empresas já reduziram equipes, devido ao impacto da Covid-19, e 57% esperam queda da receita no próximo ano com preços em baixa das passagens. Uma minoria, 19%, acredita em elevação progressiva das tarifas, após equilíbrio entre a oferta e demanda.

A Iata reúne 290 aéreas no mundo e espera um retorno ao nível do tráfego aéreo antes da crise apenas em 2024; após 63% de queda em 2020 na comparação com 2019. As perdas para o setor estão estimadas em US$ 419 bilhões. Ásia-Pacífico e Europa devem ser as primeiras regiões a recuperarem o nível de tráfego de 2019, enquanto na América do Norte e na América Latina isso acontecerá somente depois.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos