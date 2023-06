Maioria defende apoiar Ricardo Nunes em 2024, diz presidente do PSDB de SP

Em entrevista ao Jornal da Manhã, Marco Vinholi destacou que o tema ainda está sendo discutido internamente e que chapas com outros partidos também está sendo debatido

Reprodução/Jovem Pan News Marco Vinholi disse ainda que cenário pode mudar ao longo dos próximos meses



O presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, Marco Vinholi, disse que a maioria de seus membros defende apoiar Ricardo Nunes (MDB) na eleição municipal de 2024. A afirmação foi dada por Vinholi durante entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, deste domingo, 25. Segundo o presidente, o fato de Nunes ter sido vice de Bruno Covas nas eleições de 2020 é um fator que contribui para um possível apoio do PSDB. No entanto, ele ressalta que existem defensores de candidaturas tucanas e até alianças com outros partidos. “A gente faz a discussão dentro do partido com o diretório municipal, que, em sua maior parte, defende seguir com o Ricardo Nunes, tendo em vista que era vice do Bruno Covas. É uma conjuntura em que sentimos partícipes dessa gestão, tendo em vista que as bandeiras são aquelas que Bruno Covas representou à população e que a gente luta para que possam ser concretizadas. Mas tem também quem defende no partido a candidatura própria e a composição com outros campos, como a própria Tabata Amaral”, diz Vinholi. O presidente do PSDB-SP diz ainda que, pessoalmente, defende a candidatura própria do partido, mas avalia que o cenário deverá mudar ao longo dos próximos meses.