Presidente da CPI do MST acredita em vitória de Bolsonaro no TSE

Em entrevista à Jovem Pan, o deputado Tenente-Coronel Zucco também exaltou o trabalho da Comissão, dizendo que resultados já estão sendo vistos

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo parlamentar, Bolsonaro será muito ativo nas eleições municipais de 2024



O presidente da CPI do MST, deputado federal Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), disse acreditar na vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode tornar o ex-mandatário inelegível. Em entrevista ao Jornal da Jovem Pan, o parlamentar disse ainda que Bolsonaro será muito ativo nas eleições de 2024. “Não tenho dúvida nenhuma de que ele vai atuar muito nessas eleições de 2024. Estamos convictos de que será feita justiça e ele não se torne inelegível. Precisamos dar resposta à sociedade. Tivemos casos semelhantes com outros governantes que não tiveram a sua inelegibilidade mantida”, afirmou Zucco. O julgamento deverá ser retomado na terça-feira, 27. O deputado também falou sobre a Comissão, dizendo que o trabalho do grupo já está dando resultados. “Uma CPI que já está dando resultado, basta ver que a escalada de invasões neste período está parada. Há uma ação política em torno disso”, afirmou o parlamentar.

*Com informações do repórter Misael Mainetti