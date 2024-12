Maioria do STF vota para condenar Roberto Jefferson

Ex-deputado federal foi denunciado pela Procuradoria Geral da República sob a acusação de disseminar notícias falsas e incitar a população a invadir o Senado Federal

REUTERS/Ueslei Marcelino O caso está sendo analisado pelo plenário virtual do STF, que decidirá se Jefferson será absolvido ou condenado



O Supremo Tribunal Federal (STF) está em vias de concluir o julgamento do ex-deputado Roberto Jefferson, com a maioria dos ministros já votando a favor de sua condenação. A decisão, no entanto, ainda não é definitiva, pois a fixação da pena não foi concluída. O relator do caso, Ministro Alexandre de Moraes, sugeriu uma pena de nove anos de prisão, proposta que recebeu o apoio dos ministros Luís Roberto Barroso e Flávio Dino. Em contrapartida, o ministro Cristiano Zanin apresentou uma divergência parcial, propondo uma pena de cinco anos.

Roberto Jefferson foi denunciado pela Procuradoria Geral da República sob a acusação de disseminar notícias falsas e incitar a população a invadir o Senado Federal. Além disso, ele teria incentivado uma explosão ao Tribunal Superior Eleitoral. Durante o curso das investigações, Jefferson foi preso preventivamente e, em um episódio posterior, resistiu à prisão, chegando a disparar contra policiais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O caso está sendo analisado pelo plenário virtual do STF, que decidirá se ele será absolvido ou condenado. Em qualquer um dos cenários, há a possibilidade de recurso ao próprio Supremo Tribunal Federal. O julgamento, iniciado no dia 9, está previsto para ser concluído nesta sexta-feira (13). O Ministro Alexandre de Moraes destacou a gravidade das ações de Jefferson, enfatizando os prejuízos causados pela disseminação de informações falsas.

Publicado por Luisa Cardoso



sem pacote fiscal, não há nada para comemorar