Maioria reprova Lula por oferecer cargos em troca de apoio no Congresso

Rejeição ao ‘toma lá dá cá’ do governo é maior entre pessoas que recebem de cinco a dez salários mínimos, mas passa de 50% entre os que recebem até dois apenas

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula busca apoio no Congresso Nacional a partir de troca de cargos em ministérios



Segundo um levantamento do Datafolha, 61% dos brasileiros desaprovam o fato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazer indicações de cargos do governo federal e liberar verbas em troca de apoio político no Congresso Nacional. Outros 34% concordam com a ação e 5% dizem não saber opinar sobre a questão. A prática é conhecida popularmente como “toma lá dá cá” e consiste na troca de benefícios por apoio e projetos relevantes do governo. A maior rejeição à prática se dá no estrato social que ganha de cinco a dez salários mínimos: 73%; já entre os entrevistados que ganham mais de dez salários mínimos, a ação é criticada por 71%; a menor rejeição se deu entre pessoas que ganham até 2 salários mínimos, 55%. A pesquisa ainda dividiu os entrevistados entre eleitores de Bolsonaro e de Lula. Entre aqueles que votaram no ex-presidente, 86% consideram o modelo ruim e 13% dizem ser bom. Já entre os eleitores do atual presidente, 55% consideram o “toma lá dá cá” positivo e 38 dizem que ele é ruim. O Datafolha ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 29 e 30 de março, em 126 cidades. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha