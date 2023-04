Presidente da Fiesp critica setores que não demonstram interesse pela reforma tributária

Segundo Josué Gomes, quem critica as mudanças está desinformado ou não está com contas regularizadas

Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), se mostrou desapontado com a falta de interesse pela reforma tributária por parte de alguns setores da economia, como o agronegócio. Ele afirmou que os setores que criticam as mudanças estão desinformados ou não estão com as contas regularizadas: “É uma pena quando nós ouvimos de grandes produtores do agro que eles preferem exportar o produto in natura do que fazer qualquer processamento nele no Brasil, agregando valor e gerando empregos, porque, senão, eles serão punidos tributariamente, terão retorno menor ao investimento de capital que eles precisarão fazer”, disse. Durante o evento na Fiesp com políticas e representantes dos segmentos do mercado Gomes ainda criticou o atual patamar da taxa básica de juros, a Selic, colocada a 13,75% pelo Banco Central. Ele chamou a taxa de “Selic obscena”. Em outro evento, há duas semanas, ele já havia dito que a atual taxa é “pornográfica”. Sobre eventuais críticas, Gomes também disse que tem diálogo aberto com o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

O relator do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse que a reforma deve ser simples, com legislação única nacional, trazendo clareza para a sociedade escolher o que quer. A previsão é que o texto da reforma tributária seja apresentado no Congresso Nacional para votação em maio. Há dois projetos no legislativo, mas Ribeiro quer dar destaque à proposta da PEC 45/2019, que prevê que a transição da reforma será de 50 anos. “O sistema que nós temos foi pautado em um modelo em que o principal imposto, na época, era sobre a indústria. Todos os entes federados se veem obrigados a aceitar e fazer, agora, uma reforma tributária, porque sempre tivemos esse entrave”, disse.

