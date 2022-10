Mais conservador, novo Congresso pode facilitar 2º governo de Bolsonaro ou dificultar gestão Lula

Partidos do Centrão possuem maiores bancadas da Câmara dos Deputados, indicando que pautas identitárias e de direitos humanos não devem ter espaço na próxima legislatura

EBC Fachada do palácio do Congresso Nacional, localizado em Brasília



O Partido Liberal, sigla do presidente Jair Bolsonaro, foi o que elegeu mais deputados federais em 2022. Com 23 eleitos, o PL tem 99 representantes. Com a perspectiva de fusão entre os partidos União Brasil e Progressistas (PP), eles devem alcançar 106 cadeiras. Os três partidos são considerados como membros do Centrão. O Partido dos Trabalhadores também foi um dos que mais elegeu parlamentares, com 12 novos congressistas e atingindo 68 integrantes da bancada. Com o grupo conservador mais forte na Câmara dos Deputados, as pautas identitárias e de direitos humanos não devem ter espaço na próxima legislatura. No Senado Federal, dos 27 senadores eleitos neste ano, 18 possuem perfil mais conservador também. Caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, ele terá mais facilidade de governar com o Congresso Nacional. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso eleito no segundo turno, no dia 30 de outubro, vai precisar fazer mais esforço e articulações políticas para aprovar projetos e governar o Brasil. A bancada feminina aumentou na Câmara dos Deputados de 15% para 18%. Além disso, pela primeira vez, a casa terá duas parlamentares transexuais, Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG). A federação do PT, PCdoB e PV elegeu 21 deputadas federais, 18 do PT e 3 do PCdoB. Já o PL elegeu 17 deputadas.

*Com informações da repórter Marília Sena