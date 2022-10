Tarcísio se reúne com PP; Haddad deve procurar PSDB e nega surpresa com vantagem do adversário

Candidatos ao governo do Estado de São Paulo buscam apoios para o segundo turno das eleições

Montagem Jovem Pan: ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad (PT) e Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) disputam o segundo turno das eleições em São Paulo



Rivais no segundo turno em São Paulo, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) iniciaram a definição de estratégias para a sequência das disputas junto aos seus padrinhos políticos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Tarcísio passou a segunda-feira, 3, em Brasília, onde se encontrou com o presidente da República e candidato à reeleição. Ambos receberam ambos receberam apoio do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB). Nesta terça-feira, 4, o ex-ministro da Infraestrutura em um encontro no diretório estadual do partido Progressistas, onde deve receber o apoio oficial da legenda. Enquanto isso, Haddad avalia procurar o PSDB pelo apoio de Rodrigo Garcia, atual governador do Estado e terceiro colocado no primeiro turno. O candidato do PT participou de uma reunião da campanha de Lula em um hotel na zona sul da capital paulista. O ex-prefeito fechou o primeiro turno da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes com 35,46% dos votos válidos contra 42,59% de Tarcísio. Sobre isso, em entrevista, ele negou que o apoio do seu opositor no interior do Estado tenha surpreendido sua equipe de campanha. “A gente sempre foi muito forte entre os paulistanos. Eu estava esperando entre 35% e 40% dos votos válidos, que é um recorde do PT em todas as eleições. Segunda vez que nós vamos ao segundo turno e ainda temos 28 dias pela frente para as conversas finais”, disse Haddad.

*Com informações da repórter Nanny Cox