Mais de 1 milhão de estudantes retornam às aulas na rede municipal de São Paulo

Ao total, cerca de 4 mil escolas retomam as atividades na capital paulista; professores retornaram na segunda-feira para planejamento das ações pedagógicas para o segundo semestre

CDC/Unsplash Além das aulas, outros programas da Prefeitura de São Paulo foram retomados



Mais de 1 milhão de estudantes voltam às aulas na rede municipal de ensino de São Paulo nesta quarta-feira (24). Ao total, cerca de 4 mil escolas municipais na capital paulista retomam as atividades. Na última segunda-feira (22), os professores já haviam retornado ao ambiente escolar para programar o segundo semestre, preparando-se para receber os alunos. Além das aulas, outros programas da Prefeitura de São Paulo foram retomados. Entre eles, o “Mães Guardiãs”, que desempenha um papel de monitoramento da frequência escolar dos jovens, garantindo que estejam presentes e participando das atividades educacionais. As visitas às casas de estudantes que estão faltando às aulas também voltam a ocorrer. Na rede estadual, o retorno às aulas ainda levará alguns dias. Os professores voltam às escolas nesta quinta-feira (25) para programar o segundo semestre, e as aulas para as crianças serão retomadas na próxima segunda-feira (29).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso