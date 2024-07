MEC cria programa de apoio a escolas públicas com aulas noturnas

Iniciativa visa beneficiar cerca de 380 mil alunos em três mil instituições estaduais em todo o país

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO A adesão ao programa é voluntária, e as escolas interessadas devem manifestar seu interesse ao governo federal



O Ministério da Educação lançou um novo programa para apoiar escolas estaduais que oferecem aulas noturnas. A iniciativa, publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (15), visa beneficiar cerca de 380 mil alunos em 3 mil escolas estaduais em todo o país. O programa, denominado “Ensino Médio Mais”, pretende fornecer apoio técnico e financeiro para incentivar e manter os alunos do ensino médio em aulas no período da noite. O objetivo do programa é financiar atividades que melhorem a qualidade do ensino noturno, como encontros escolares, grupos focais e visitas técnicas. O financiamento será baseado na faixa de matrícula das escolas. Escolas com até 500 matrículas, classificadas na faixa 1, receberão em média R$ 5.300. Já as escolas com mais de 500 matrículas, na faixa 2, receberão cerca de R$ 8 mil por unidade. A previsão é investir R$ 16 milhões até o final de 2024. A adesão ao programa é voluntária, e as escolas interessadas devem manifestar seu interesse ao governo federal.

Publicado por Luisa Cardoso