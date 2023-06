Mais de 10 mil migrantes atravessam o Canal da Mancha neste ano

De acordo com o Ministério do Interior britânico, o número é inferior ao registrado no mesmo período de 2022

HENRY NICHOLLS / AFP Desde janeiro, 10.139 migrantes chegaram ao Reino Unido pelo Canal da Mancha



Mais de 10 mil migrantes foram detectados ao atravessar o Canal da Mancha em embarcações precárias desde o início do ano. Isso é o que aponta dados publicados neste domingo, 18, pelo Ministério do Interior britânico. Sete embarcações com 374 pessoas a bordo chegaram ao Reino Unido no sábado, 17, de acordo com um balanço diário publicado pelo governo. Desde janeiro, 10.139 migrantes chegaram ao país por esta via. O número é inferior ao registrado no mesmo período do ano anterior. No entanto, as travessias voltaram a aumentar nos últimos dias. Mais de 2.500 pessoas chegaram à costa britânica entre 10 e 17 de junho, segundo a mesma fonte. Ao longo de 2022, as autoridades registraram mais de 45.000 travessias, um número recorde. O governo conservador fez do combate à imigração irregular uma de suas prioridades. O Executivo aprovou uma lei no ano passado que permite que solicitantes de asilo sejam enviados para Ruanda, embora, no momento, a lei esteja bloqueada pela Justiça.

*Com informações da repórter Malu Baccarin.