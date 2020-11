Mais de 100 baleias encalhadas são salvas em operação no Sri Lanka

O resgate foi realizado pela Marinha, agentes de proteção ambiental, policiais e moradores de Panadura

EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE Segundo informações locais, três baleias-piloto e um golfinho-nariz-de-garrafa morreram devido aos ferimentos



Cerca de 120 baleias foram levadas de volta ao mar após ficarem encalhadas perto da cidade de Panadura, no Sri Lanka. O resgate foi realizado pela Marinha, agentes de proteção ambiental, policiais e moradores. Apesar do toque de recolher devido a pandemia de coronavírus, voluntários de toda região chegaram à área. Segundo informações locais, três baleias-piloto e um golfinho-nariz-de-garrafa morreram devido aos ferimentos que sofreram ao cruzar um recife antes de chegar à costa.

Um dos moradores relata que viu os animais chegando à praia aos poucos e logo depois tinha mais de uma centena. As autoridades do Sri Lanka temiam que ocorresse uma tragédia parecida com a que aconteceu na costa da Tasmânia, no ano passado. Na ocasião, 470 baleias-piloto encalharam e apenas 110 delas voltaram com vida ao mar.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda