Mais de 3 milhões de estudantes retornam às aulas na rede estadual de São Paulo

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, esta primeira semana será dedicada a atividades de reforço

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Além do retorno às aulas, hoje também começam as inscrições para o Provão Paulista



Mais de três milhões de estudantes matriculados na rede estadual de São Paulo retornaram às salas de aula para o início das atividades do segundo semestre nesta segunda-feira (29). Na semana passada, os alunos das escolas municipais já haviam retornado às aulas. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, esta primeira semana será dedicada principalmente a aulas de reforço. Os alunos que obtiveram médias abaixo de cinco no último bimestre terão a oportunidade de participar de aulas de recuperação, preparando-se para as provas que ocorrerão no início da próxima semana. Esta prática de recuperação é comum após períodos de férias e ao final de bimestres, visando reforçar conteúdos que ficaram deficientes. Além do retorno às aulas, hoje também começam as inscrições para o Provão Paulista, destinado a estudantes de outros estados que desejam concorrer a vagas em universidades paulistas. São cerca de 15 mil vagas ofertadas neste segundo semestre. As inscrições para os alunos do Estado de São Paulo já haviam sido realizadas anteriormente, e agora os interessados de outras regiões podem se inscrever no site da Vunesp.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso