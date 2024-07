São Paulo abre consulta pública sobre escolas cívico-militares

Constitucionalidade da norma está em análise pelo STF; objetivo do governo é implementar o modelo em 45 instituições em 2025

DEYVID EDSON/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O plano do governador Tarcísio de Freitas é alcançar 100 escolas nos próximos anos



O Governo do Estado de São Paulo deu início à segunda etapa da consulta pública sobre a implementação das escolas cívico-militares. Na primeira fase, a consulta foi direcionada aos diretores das instituições, resultando em 302 diretores favoráveis à mudança. Agora, a Secretaria Estadual de Educação está ampliando o diálogo para incluir a comunidade escolar, que abrange professores, funcionários, pais e responsáveis, além dos alunos maiores de 16 anos. Essa segunda etapa da consulta pública está programada para ocorrer até o dia 31 de julho. Durante esse período, as opiniões coletadas serão registradas e analisadas pela Secretaria Estadual de Educação entre os dias 1º e 15 de agosto. O objetivo do governo é implementar 45 escolas cívico-militares em 2025, com um plano do governador Tarcísio de Freitas de alcançar 100 escolas nos próximos anos. A Secretaria Estadual de Educação divulgará até o final de agosto quais serão as 45 escolas selecionadas para a transformação. A secretaria garante que as escolas continuarão a seguir o currículo paulista atualmente em vigor. Caso mais de 45 comunidades escolares manifestem interesse na mudança, apenas 45 serão selecionadas, seguindo critérios estabelecidos pelo governo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso