Mais de 30 gatos são mortos envenenados em condomínios de Cuiabá

Segundo moradores, animais estão sendo encontrados mortos com a boca aberta e sem marcas no corpo; polícia pede mais informações para investigar o caso

Reprodução/Jovem Pan News

A morte em série de gatos em condomínios residenciais de Cuiabá, no Mato Grosso, tem chamado a atenção de moradores. Ao todo, 30 felinos foram envenenados. Os registros foram feitos em 9 locais diferentes, sendo que alguns animais eram comunitários e recebiam comida e cuidados de moradores diferentes desses residenciais. As mortes aconteceram entre junho e agosto deste ano, sendo que seis mortes aconteceram no mesmo condomínio. Todos foram mortos por envenenamento. Segundo relatos de moradores, os animais foram encontrados mortos com a boca aberta e sem ferimentos no corpo. Mesmo diante dos fatos, poucos deram andamento nas denúncias. “Mandaram primeiramente em grupos, que não são oficiais do condomínio. Logo que a situação chegou até mim, procurei a delegacia e fui instruído pelo atendente: ‘Precisamos de mais detalhes para que se inicie uma investigação’. […] Mandei um comunicado interno para os moradores. Após eu divulgar, apenas um condômino me procurou, mas as informações foram insuficientes”, diz Henrique Schneiker, síndico de um condomínio. Diversas reclamações de gatos que andavam soltos foram feitas por moradores, com condôminos sendo notificados.

*Com informações do repórter Jhonifer Santos