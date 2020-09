Mais de uma tonelada de cocaína é apreendida pela PF em SP

Ocorrências aconteceram na Rodovia dos Imigrantes e em Araçariguama

EFE Os agentes também retiveram quatro veículos, um caminhão e um semirreboque



A Polícia Federal apreendeu um total de 1,3 mil quilos de cocaína em duas operações realizadas em São Paulo neste sábado (26). A primeira foi na Rodovia dos Imigrantes e contou com apoio da Polícia Rodoviária Militar do Estado. Houve perseguição e, após colisão, os policiais prenderam um homem transportando 646 tabletes do entorpecente que totalizaram quase 706 quilos apreendidos.

A segunda ocorrência foi em Araçariguama, no interior paulista. Também houve perseguição e, ao final, cinco pessoas acabaram presas. Desta vez, foram apreendidos 673 quilos da droga, dividida em 620 tabletes. Os agentes também retiveram quatro veículos, um caminhão e um semirreboque.

*Com informações do repórter Vitor Brown