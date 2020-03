Coronavírus: 5 mil profissionais do Mais Médicos vão reforçar atendimento em postos de saúde

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI O Ministério da Saúde pretende ainda antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para facilitar o diagnostico do coronavírus no inverno



O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (9) que cinco mil profissionais do programa Mais Médicos devem ser chamados para atuar nas grandes cidades. A proposta é aumentar, com o surgimento do novo coronavírus, o atendimento nos postos de saúde.

Segundo a analista do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Caroline Martins, o horário de atendimento nos postos de saúde será ampliado. “40% desse time que funciona 8 horas por dia, que muitas vezes fecha no horário de almoço e acaba não atendendo. mais gente vai poder atender mais tempo.”

Devido ao novo coronavírus, a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada e começa no dia 23 de março. Nas primeiras três semanas, o foco serão os idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde. Ao todo, o Brasil já tem 30 casos do Covid-19 confirmados.

De acordo com o Ministério de Saúde, antecipar a campanha pode facilitar o diagnostico do coronavírus no inverno, quando a doença deve se propagar com mais facilidade, e evitar que os postos de saúde fiquem sobrecarregados.

*Com informações do repórter Levy Guimarães.