Manifesto da Fiesp colhe mais de 130 assinaturas de entidades por aprovação da reforma tributária

Proposta deve ser votada nesta quinta-feira, 6, no plenário da Câmara dos Deputados

Divulgação/Fiesp Manifesto da Fiesp assinado por mais de 130 entidades pede aprovação da reforma tributária



A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) publicou um manifesto em defesa da aprovação da reforma tributária. O documento já colheu 138 assinaturas de entidades e cita que o “Brasil tem pressa”. A proposta da reforma tributária foi discutida nesta quarta-feira, 5, no plenário da Câmara dos Deputados. A expectativa é de que o texto seja votado nesta quinta-feira, 6. No manifesto, a Fiesp pede que o país tenha “mais investimentos” e “menos burocracia”. Para a Federação das Indústrias, a reforma tributária precisa ser “abrangente, homogênea e moderna”, diz um trecho do manifesto. Além disso, as entidades que assinaram o documento afirmam que a proposta vai possibilitar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e defendem que o tempo e os recursos “desperdiçados com a burocracia dos impostos” sejam investidos de forma mais produtiva. “Um Brasil mais dinâmico, competitivo e rico vai emergir, incentivando o crescimento alavancado pelo fim da tributação em cascata e outras práticas nocivas ao desenvolvimento”, menciona outro trecho do manifesto. A atual proposta prevê a substituição de tributos federais e estaduais por um único imposto. Assim, o objetivo é simplificar a cobrança dos impostos. O impasse é que setores como os serviços e comércio fazem pressão nos governos por receio de uma carga tributária mais alta em suas atividades.