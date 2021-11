Maranhão desobriga uso de máscara em espaços abertos e fechados

Medida só deverá ser adotada em ambientes internos de cidades que tiverem mais de 70% da população vacinada ou em estabelecimentos que exigirem o passaporte da vacina

Renato Cerqueira/Estadão Conteúdo Anúncio foi feito pelo governador do Estado, Flávio Dino, na última quinta-feira, 11



O Estado do Maranhão desobriga o uso da máscara de proteção contra a Covid-19 em espaços abertos e fechados. Em decreto publicado na última quinta-feira, 11, passa a ser opcional em todo o Estado o uso do equipamento em ambientes externos. Já nos ambientes internos só será opcional nas cidades com mais de 70% da população totalmente vacinada, com duas doses ou dose única. Nos municípios com menos de 70% de imunizados, a máscara só será opcional nos ambiente internos que exigirem o comprovante de vacinação. O decreto ainda deixa bastante claro que as prefeituras têm autonomia para impor regras mais severas, de acordo com a realidade de cada região.

O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Flávio Dino (PSB), que disse que a decisão foi tomada com base em muitas reuniões e conversas com médicos, com infectologistas e também citou o bom momento em que o Estado passa, com diminuição nos índices da pandemia, inclusive com apenas 66 internados pela Covid-19 em todo o estado até a última quarta-feira, 10. “Ora nós adotamos medidas mais rígidas, ora nós conseguimos reduzir tal rigidez e caminhar no sentido da flexibilização, sempre lastreando a adoção de uma ou outra alternativa, de acordo com os indicadores epidemiológicos e a leitura dos profissionais da área de saúde, liderados pela equipe da Secretaria de Estado da Saúde”, afirmou Dino.

*Com informações da repórter Carolina Abelin