Márcio França diz ter chegado a acordo com Paes sobre reorganização dos aeroportos do Rio de Janeiro

Para desafogar o fluxo no Aeroporto Santos Dumont, o terminal ficaria limitado apenas à ponte aérea Rio-São Paulo e aos voos para Brasília

Reprodução/Instagram/marciofrancasp/25.09.2021 Márcio França é o atual ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula (PT)



O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), declarou nesta quarta-feira, 9 que chegou a um acordo com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), em relação à reorganização dos voos recebidos pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, e pelo Aeroporto Santos Dumont. Em conversa com a Jovem Pan News, o ministro disse que a resolução deve ser anunciada nos próximos dias e atenderá a demanda de Paes: “No acordo do presidente Lula, a palavra dele é uma só. Ele deu a palavra dele para o Eduardo e para o governador, e o presidente não muda de palavra, estamos com a decisão tomada. Nós estamos nos encontrando, porque tudo isso é para janeiro, já começamos a fazer a redução dos voos. Vamos reduzir e, se deixasse, o Santos Dumont ia para 13 ou 14 milhões (de pessoas ao ano), estamos reduzindo para voltar abaixo de 10 milhões e ano que vem fazer a limitação que ficou combinada”. As medidas para retomar o movimento no Aeroporto do Galeão têm sido negociadas há meses entre as autoridades municipais, estaduais e federais.

Uma das propostas é fazer com que as companhias aéreas transfiram para o Galeão boa parte dos voos que hoje sobrecarregam o Santos Dumont. Neste cenário, o terminal ficaria limitado apenas à ponte aérea Rio-São Paulo e aos voos para Brasília. Em 2022, o Santos Dumont, localizado na região central da capital carioca, recebeu 10 milhões de passageiros, enquanto que o Galeão recebeu menos de 6 milhões de pessoas.

*Com informações do repórter André Anelli