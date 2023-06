Marco legal das criptomoedas entra em vigor nesta terça; BC vai regular o mercado

Pena para quem descumprir a regra é de 4 a 8 anos de prisão, além de multa

DilokaStudio/Freepik Marco legal das criptomoedas entra em vigor nesta terça-feira, 20



O marco legal das criptomoedas entra em vigor nesta terça-feira, 20. No texto, que foi sancionado em dezembro de 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro, está incluso no Código Penal a punição contra fraudes e define regras para as exchanges (casas de negociação de criptomoedas). A legislação tinha 180 dias para começar a valer após a aprovação, já que as corretoras que atuam no mercado precisaram de um período de adaptação. Na última quarta-feira, 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um decreto para estabelecer o Banco Central (BC) como autarquia responsável por regulamentar e monitorar o mercado. O advogado José Milagre, especialista em direito digital, explicou que a lei era esperada pelo setor. “Não tínhamos um regulamento ligado ao tema e, portanto, não tínhamos segurança jurídica. Isso gerava um receio em relação a maiores investimentos e aquisições. A Receita Federal estima aproximadamente R$ 195 bilhões foram declarados em transações de criptomoedas em 2022. Esse número pode aumentar agora com mais segurança jurídica”, comentou. A partir desta terça qualquer exchance que queira atuar no Brasil vai precisar autorização do BC. As irregularidades envolvendo criptoativos foram incluídas no Artigo 171 do Código Penal, que trata de estelionato. A pena para quem descumprir a regra é de 4 a 8 anos de prisão, além de multa.

*Com informações do repórter Evandro Cini.