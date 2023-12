Marconi Perillo é eleito novo presidente do PSDB

Eduardo Leite, governador do RS, deixará a presidência para assumir a vice-presidência do partido

Wilson Dias/Agência Brasil Marconi Perillo



O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi eleito na quinta-feira, 30, o novo presidente do PSDB. Ele substitui o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que permaneceu no cargo por cerca de nove meses e agora atuará como vice-presidente da sigla. A escolha de Perillo ocorreu durante a 16ª convenção nacional do partido, em Brasília, e contou com o apoio de aliados do deputado Aécio Neves (MG). “Tenho orgulho de ser tucano, tenho a honra de ser tucano e não pode deixar de dizer que esta chegada como presidente do meu partido me enche de orgulho”, afirmou o ex-governador. Marconi foi governador de Goiás por quatro vezes. Nas eleições de 2022, ele concorreu ao Senado, mas não se elegeu. Ao deixar a presidência, Eduardo Leite afirmou em seu discurso que, neste momento, ele precisa deixar a presidência do partido para que lá na frente possa “representar em um projeto maior”. “Neste momento me cabe fazer o melhor governo do Estado do Rio Grande do Sul, para mostrar nosso jeito de governar e para que possamos nos posicionar forte para as eleições presidenciais de 2026”, declarou o governador do Rio Grande do Sul.

