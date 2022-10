Marília Arraes e Raquel Lyra disputam 2º turno acirrado em Pernambuco

Estado é o único da nação onde duas mulheres concorrem ao governo; ambas tiveram um pouco mais de 20% dos votos no 1º turno e se mantiveram com pouca distância nas pesquisas

Reprodução/Facebook/Marília Arraes/Raquel Lyra Marília Arraes e Raquel Lyra disputam o segundo turno das eleições para o governo do Estado de Pernambuco



Pernambuco é o único que tem duas mulheres na disputa pelo governo. O fato é inédito no Estado, onde Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra (PSDB) estão em uma disputa acirrada neste 2º turno. Arraes recebeu 23,83% dos votos válidos no 1º turno, contra 20,81% de Lyra. Na disputa, cinco candidatos apresentavam chances reais de ir à segunda fase da eleição. Aos 38 anos, Marília é deputada federal e presidente estadual do Solidariedade, natural do Recife, a advogada iniciou sua carreira política como vereadora em 2008. A candidata também foi secretária Estadual de Juventude e Emprego, na gestão de Eduardo Campos, e em 2020 concorreu à prefeitura da capital pernambucana, quando foi derrotada por João Campos (PSB). A neta do ex-governador Miguel Arraes recebeu apoio do PT e do PSB neste 2º turno. Aos 43 anos, Raquel Lyra é advogada com pós-graduação em Direito Econômico e de Empresas e ex-prefeita de Caruaru por dois mandatos. A candidata já foi delegada da Polícia Federal (PF), chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo do Estado e deputada estadual por dois mandatos. Na última pesquisa IPEC, divulgada neste sábado, 29, Lyra lidera por uma pequena margem e tem 54% dos votos válidos contra 46% de Arraes. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais, ou para menos.

*Com informações do repórter Joélio Alves