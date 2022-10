Cinco Estados do Nordeste e dois do Norte disputam o segundo turno eleitoral no próximo domingo

Eleições ocorrem no mesmo horário do primeiro turno e de maneira simultânea em todo o Brasil

Reprodução/Facebook/Marília Arraes/Raquel Lyra Marília Arraes e Raquel Lyra vão disputar o segundo turno das eleições para o governo do Estado de Pernambuco



No próximo domingo, 30, a maior região do Brasil, o Nordeste terá a disputa de segundo turno das eleições em cinco dos seus nove Estados. São eles Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe. Em Pernambuco, a única certeza dos eleitores é que o Palácio do Campo das Princesas vai ser chefiado por uma mulher. Marília Arraes (SD) e Raquel Lira (PSDB) disputam os votos pernambucanos numa briga acirrada. As duas tiveram uma diferença menor do que 4%. Em Sergipe, Rogério Carvalho (PT) liderou com 44%, enquanto Fábio Mitidieri (PSD) ficou com 38% dos votos. A Paraíba conta com dois candidatos do Centrão na disputa pelo governo: João Azevedo (PSB) teve 39% dos votos, enquanto Pedro Cunha Lima (PSDB) conseguiu 23%. Em Alagoas, o atual governador Paulo Dantas (MDB) quase conseguiu se reeleger no primeiro turno, tendo conquistado mais de 46% dos votos contra 26% do adversário Rodrigo Cunha (União). Atualmente, Paulo Dantas está afastado do cargo sob acusação de fazer parte de um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado quando ainda era deputado. Apesar da polêmica, Dantas fez comício ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o apoia na campanha eleitoral. Já no Norte do país, dois dos setes Estados da região terão a disputa eleitoral. Na região, candidatos do União Brasil e PL conseguiram avançar para o segundo turno. No Amazonas, o atual governador Wilson Lima (União) conseguiu 42% dos votos, ficando com uma longa vantagem a frente de Eduardo Braga (MDB), que teve 21% dos votos. Já em Rondônia, a disputa foi acirrada entre o coronel Marcos Rocha (União) e Marcos Rogério (PL). Os dois candidatos ficaram com apenas 2% de diferença entre eles no primeiro turno das eleições.

*Com informações da repórter Karoline Meira