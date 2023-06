Impostos sobre gasolina e etanol aumentam dois dias antes do previsto

Crescimento na tributação é de R$ 0,34 por litro para a gasolina e de R$ 0,22 por litro de etanol

Marcelo Camargo/Agência Brasil Preços dos combustíveis já estão mais caros nos postos brasileiros



O governo federal aumentou nesta quinta-feira, 29, os impostos federais sobre a gasolina e o etanol. A previsão era de que os tributos federais subissem apenas no sábado, 1º. No entanto, a Medida Provisória que fixava alíquotas menores de impostos federais para os combustíveis perdeu validade na quarta-feira, 28, por não ter sido votada pelo Congresso. Assim, o crescimento na tributação é de R$ 0,34 por litro para a gasolina e de R$ 0,22 por litro de etanol, segundo informações da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). A alta na tributação vem depois de a Petrobras anunciar uma redução de R$ 0,13 centavos no litro da gasolina para as distribuidoras. Como a alta do imposto vai ser maior do que a queda anunciada, a tendência é de que o preço do combustível fique acima do praticado anteriormente. O preço da gasolina já havia aumentado R$ 0,21 por litro na semana de 4 a 10 de junho, com a mudança na forma de tributação do ICMS.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.