Marina Silva defende trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura para a proteção do meio ambiente

Ministra diz já estar conversando com a pasta e que está negociando aportes financeiros de outras nações para o Fundo Amazônia

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministra destacou a necessidade de convencer as pessoas a não desmatarem, mesmo que a lei permita



Menos de um mês a frente do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva assumiu a área com uma série de desafios. Em entrevista à agência de notícias AFP, a ambientalista com histórico de 4 décadas de atuação pública avalia o cenário como pior que o esperado. “Ao chegar aqui, a realidade é bem pior, porque tínhamos um apagão, um abandono da questão ambiental. Tínhamos pessoas que estavam ocupando posições nos cargos públicos que não tinham nenhum conhecimento da agenda e estavam ali apenas para não deixar fazer”, diz Marina. A ministra afirma que já está conversando com o Ministério da Agricultura para criação de políticas conjuntas. “Já abrimos uma agenda com o Ministério da Agricultura para que a gente possa acelerar o processo do cadastro ambiental rural, trabalhar na direção da certificação da cultura brasileira”, continuou Marina.

A ministra disse ainda que, é preciso demonstrar as vantagens de manter a conversa em pé. “Há de ter um convencimento de que não é um bom negócio destruir a floresta, mesmo que a lei lhe dê o direito. É um processo de convencimento que vamos fazer”, concluiu a ministra, que garantiu que o governo Lula colocará a agenda ambiental no nível mais alto de prioridade. Marina está conversando com diversos países para que façam aporte de recursos para o Fundo Amazônia.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina