Marina Silva participa da quinta Conferência de Meio Ambiente em São Paulo

Ministra do Meio Ambiente esteve presente no evento realizado na Universidade de São Paulo (USP) que reuniu especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir a sustentabilidade no estado

Filipe Araujo/ MinC A ministra do Meio Ambiente destacou a urgência climática que o mundo enfrenta



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou na última quarta-feira (12) da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, onde destacou a urgência climática que o mundo enfrenta. O evento, realizado na Universidade de São Paulo (USP), reuniu especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir a sustentabilidade no estado. Durante seu discurso, a ministra enfatizou que, embora a urgência climática tenha sido reconhecida desde 1992, a situação atual já se configura como uma emergência devido à falta de ações efetivas nos últimos 33 anos. Eventos climáticos extremos, como secas e queimadas, foram citados como exemplos das consequências dessa inação.

A secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Natália Rezende, também esteve presente e reconheceu os avanços na gestão ambiental estadual, mas não deixou de apontar os desafios enfrentados. Ela destacou a importância de integrar soluções baseadas na natureza com infraestrutura cinza, verde e azul, além de melhorar a drenagem nas rodovias. No entanto, a transformação das ideias discutidas em políticas públicas enfrenta obstáculos como a falta de recursos, resistência de setores estratégicos e a complexidade de implementar ações em diferentes níveis de governo. Rezende ressaltou a necessidade de um planejamento organizado para que o meio ambiente funcione de forma eficaz.

Enquanto o debate prosseguia na conferência, a realidade climática continuava a impactar a cidade de São Paulo. As ruas enfrentam poluição, altas temperaturas e enchentes, afetando diretamente a população. O agronegócio também sofre com os efeitos da seca, e a poluição persiste como um problema significativo. A conferência trouxe à tona a questão de como transformar discussões em ações concretas para combater a crise climática, mas a pergunta sobre até quando essa situação persistirá permanece sem resposta. A conferência serviu como um importante fórum para a troca de ideias e a busca por soluções viáveis. No entanto, a implementação dessas soluções requer um compromisso coletivo e uma ação coordenada entre governo, setor privado e sociedade civil.

