Marinha da Indonésia confirma que submarino afundou após encontrar destroços

EFE/EPA/MADE NAGI Oficias da Marinha afirmam que não há mais esperanças de encontrar sobreviventes



Destroços e objetos que pertenciam ao submarino KRI Nanggala 402 foram exibidos no sábado, 24, em uma coletiva de imprensa da Marinha da Indonésia. Entre os itens estavam um pedaço do sistema de torpedo e uma garrafa de graxa, usada para lubrificar o periscópio da embarcação. Oficiais da Marinha explicaram que os itens não teriam saído do submarino se não houvesse uma pressão externa ou danos ao lançador de torpedo. Além dos objetos, uma mancha de óleo foi detectada na área onde o submarino naufragou, o que sugere que o tanque se rompeu e que houve um problema técnico na embarcação. Durante a coletiva, autoridades informaram que o status do submarino foi alterado de desaparecido para afundado; eles também afirmaram que não há mais esperanças de encontrar sobreviventes.

Equipes de resgate já tinham avisado que as reservas de oxigênio da tripulação poderiam acabar na madrugada de sábado no horário local. O submarino desapareceu na quarta-feira, 21, com 53 pessoas a bordo, durante exercícios navais, realizados na costa de Bali, na Indonésia. A embarcação deveria conduzir exercícios de torpedo com fogo, quando perdeu contato com o navio militar. Ela deve ter afundado a 700 metros, profundidade muito maior do que poderia suportar. Neste sábado, a Marinha indonésia afirmou que as buscas ao submarino e aos marinheiros vão continuar, mas alertou que as águas profundas tornam a ação muito arriscada e difícil. A Marinha também não deu garantias de que as vítimas serão encontradas.

*Com informações da repórter Nicole Fusco