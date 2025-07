Veja quais locais do país podem ter ondas de mais de 3 metros devido à ressaca marítima

No Rio de Janeiro, mar ficará agitado até sexta-feira; Capitania dos Portos fechou a saída da Baía de Guanabara para embarcações pequenas

Tânia Rêgo/Agência Brasil Marinha emitiu um alerta de ressaca marítima válido para esta quinta-feira (31) para a faixa litorânea entre Mostardas (RS) e Florianópolis (SC)



A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca marítima válido para esta quinta-feira (31) para a faixa litorânea entre Mostardas (RS) e Florianópolis (SC), que pode registrar ondas de 2,5 a 3,5 metros. O mesmo alerta se estende para o trecho entre Iguape (SP) e Macaé (RJ), com ondas de mesma altura, abrangendo uma extensa área desde o litoral gaúcho até o fluminense.

Em relação ao Rio de Janeiro, um primeiro aviso dizia que ondas de até 3,5 metros podiam chegar à costa do RJ até as 21h desta quinta. Porém, o mar seguirá agitado pelo menos até as 9h de sexta (1º), ainda que com ondas não tão altas, de até 2,5 metros — que podem ocorrer entre a capital e Arraial do Cabo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro optou por “fechou” a saída da Baía de Guanabara para embarcações pequenas — seja de pesca ou de passageiros. Enquanto durar a restrição, só será possível navegar nas águas abrigadas.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA