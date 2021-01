Marinha investiga causas da explosão de lancha no RJ

Quatro pessoas morreram — três delas, da mesma família; um homem não teve ferimentos graves

Reprodução Outras três pessoas foram encaminhadas para o Hospital do Frade, na cidade litorânea



O acidente aconteceu na manhã de sábado, 16, na Ilha de Paquetá, região turística de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. Diversos vídeos foram gravados logo após o acidente. Em um deles, as duas lanchas aparecem destruídas. Um dos banhistas que registrou a cena, diz: “A lancha tá ligada ainda, já tem uns vestígios de fogo ali. Acho que pegou fogo. A galera já foi resgatada, a lancha está ligada ainda.” Em outro, dá para ouvir o pânico de um homem. “Meu Deus do céu, tem gente morta boiando. Meu Deus do céu, coitado.”

Quatro pessoas morreram — três delas, da mesma família: duas mulheres, de 57 e 43 anos, e uma adolescente de apenas 11 anos. A quarta vítima é uma amiga da família, de 63 anos. Um homem, parente da família, não sofreu ferimentos graves. Outras três pessoas foram encaminhadas para o Hospital do Frade, na cidade litorânea. Eles foram medicados e liberados em seguida. A Marinha do Brasil informou que instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente. A data para divulgação do laudo da perícia ainda não foi informada.

*Com informações da repórter Mônica Simões