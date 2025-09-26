Marinho defende pressão popular no Congresso para fim da escala 6×1

Ministro do Trabalho e Emprego afirma que, se o parlamento ficar ‘livre, leve e solto’, trará ‘só prejuízo para a classe trabalhadora brasileira’

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participa do programa Bom Dia, Ministro



O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu publicamente a necessidade de pressão popular e protestos de rua para que o Congresso Nacional aprove o projeto que prevê o fim da escala de trabalho 6×1, na qual o trabalhador cumpre seis dias de jornada para apenas um de descanso. A declaração foi dada durante o programa “Bom Dia Ministro”, do canal oficial do governo federal. Marinho pediu que as pessoas “vão às ruas protestar” e até mesmo se dirijam à Câmara dos Deputados para dialogar com os parlamentares.

O ministro justificou o apelo alegando que, se o Congresso não for pressionado, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) não avançará. Ele afirmou que o tema do trabalho “tem muita dificuldade [de] tramitar no Congresso Nacional,” e que o Parlamento, se deixado “livre, leve, solto,” trará “só prejuízo para a classe trabalhadora brasileira”.

Projeto de Lei em questão

A PEC que propõe o fim da escala 6×1 foi protocolada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) no início deste ano, em fevereiro.

A proposta visa uma mudança para a escala:

4×3: Quatro dias de trabalho para três de descanso.

Quatro dias de trabalho para três de descanso. 5×2: Cinco dias de trabalho para dois dias de descanso, com margem de negociação.

A justificativa da deputada para a PEC é que a escala 6×1 estaria “escravizando os trabalhadores” ao limitar o tempo para convívio familiar e qualidade de vida. Apesar de protocolada, a proposta tem avançado lentamente na Câmara, onde uma pesquisa apontou que cerca de 70% dos deputados não concordam com o texto.

