Mauro Vieira condena ‘paralisia’ da ONU ante avanço do conflito entre Israel e Hamas

Crítica foi feita durante o 6º Fórum Brasil de Investimentos, realizado nesta terça-feira, 7, em Brasília

ANGELA WEISS / AFP Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, fala durante reunião de alto nível do Conselho de Segurança



O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira, 7, que há uma “paralisia” no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas). A crítica foi feita durante o 6º Fórum Brasil de Investimentos, realizado em Brasília. No evento, Vieira lembrou que o país propôs soluções para o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas quando ocupava a presidência rotativa do grupo. “Mobilizamos todos os nossos esforços para reverter a paralisia do principal órgão do sistema multilateral em favor de uma solução para a alarmante situação humanitária na região. É lamentável, além de moralmente inaceitável, que mais uma vez o Conselho de Segurança não tenha consigo estar a altura do seu nobre mandato”, comentou o ministro. A resolução brasileira para tentar intervir na guerra do Oriente Médio foi a que teve a maior adesão até o momento. Com 12 votos favoráveis, ela acabou sendo vetada pelo Estados Unidos. O Conselho de Segurança da ONU tem 15 países membros, sendo dez rotativos e cinco com cadeiras permanentes. Além dos americanos com direto a veto, são membros fixos Rússia, China, França e Reino Unido.

*Com informações do repórter David de Tarso.