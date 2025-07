Mauro Vieira convoca senadores para reunião sobre tarifaço dos EUA

Encontro visa preparar uma missão oficial a Washington, agendada para os dias 28, 29 e 30 de julho, na qual os parlamentares tentarão negociar a suspensão das tarifas

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mauro Vieira participará de reunião virtual com senadores para alinhamento da viagem aos EUA, prevista para o final do mês



Uma comissão de senadores da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal se reunirá virtualmente nesta quarta-feira (23) com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir a recente imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump, nos Estados Unidos. O encontro visa preparar uma missão oficial a Washington, agendada para os dias 28, 29 e 30 de julho, na qual os parlamentares tentarão negociar a suspensão da medida, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto.

A viagem vem sendo organizada desde abril e conta com o apoio técnico do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O objetivo principal da ida a Washington é dialogar com autoridades do governo e do parlamento americano para buscar uma solução que evite os prejuízos da sobretaxa à economia brasileira.

A iniciativa dos senadores, no entanto, não foi bem recebida por todos. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está nos Estados Unidos, criticou a missão em suas redes sociais. Ele classificou a iniciativa como um “gesto político vazio e fadado ao fracasso”. Eduardo afirmou que os parlamentares não representam seu pai e acusou-os de buscar uma vitória diplomática enquanto ignoram questões institucionais do país, em referência ao Supremo Tribunal Federal. Ele também mencionou que simpatiza com a ideia de contestar as tarifas, mas destacou que não há discussão sem uma anistia ampla e irrestrita.

