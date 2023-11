MBL anuncia criação de novo partido político chamado Missão

Fim dos privilégios do funcionamento público, o endurecimento de leis penais, guerra ao tráfico de drogas e política de industrialização do Nordeste estão entre pautas prioritárias da legenda

Twitter/@brunodombl/Reprodução Partido deve coletar pelo menos 550 mil assinaturas em dois anos para poder funcionar



O Movimento Brasil Livre (MBL) anunciou neste sábado, 4, a intenção de criar um novo partido político. A declaração foi feita durante o 8º Congresso Nacional do movimento. Representado por uma onça pintada nas cores amarelo, preto e branco, a legenda será chamada ‘Missão’. A intenção é de que o novo partido esteja apto para concorrer já nas eleições de 2026. Para entrar com pedido de registro na Justiça Eleitoral, o partido deve coletar pelo menos 550 mil assinaturas válidas dentro do prazo de dois anos. Para o fundador do MBL, Renan Santos, a expectativa em relação à meta é bastante positiva. “A gente se destaca por dar oportunidade à jovens, distantes do sistema político brasileiro, façam a política de maneira diferente. A gente vai fazer isso agora na escala que o Brasil precisa. Não adianta ter só um deputado, um vereador. A gente precisa fazer isso em escala industrial e fazer com que haja uma ruptura. Não é derrubar governo, nem nada. A ruptura é fazer política de um jeito diferente, sem roubar, sem vender propósito, sem trocar tudo a troco de voto e de popularidade”, declarou.

Pelo menos quatro temas já foram definidos como prioritários para o partido. Entre eles estão o fim de todos os privilégios do funcionamento público, o endurecimento de leis penais, a declaração de guerra ao tráfico de drogas e uma política de industrialização do Nordeste. Os projetos de centro-direita do Missão serão definidos pelos membros do partido a partir de uma cartilha lançada durante o Congresso. O livro amarelo, como ficou conhecido, abre espaço para a população sugerir e votar pautas.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto