Brasil conquista ouro inédito na esgrima feminina nos Jogos Pan-Americanos

Andreas SOLARO / AFP A brasileira Nathalie Moellhausen durante a luta de esgrima feminina nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023



O Brasil, liderado por Nathalie Moellhausen, conquistou neste sábado, 4, seu primeiro ouro por equipes na esgrima na história dos Jogos Pan-Americanos. Moellhausen, Victoria Vizeu e Amanda Netto derrotaram as canadenses Alexanne Verret, Ruien Xiao e Leonora MacKinnon por 45 a 40 na final de espada por equipes femininas em Santiago-2023 para dar ao país a inédita medalha de ouro, relegando as canadenses à prata. O Brasil havia conquistado apenas um ouro na esgrima Pan-Americana, com Arthur Ribeiro, em Winnipeg-1967. Foi uma ‘revanche’ pessoal para Moellhausen, que havia ficado de fora do pódio na espada individual feminina, eliminada nas quartas de final pela argentina Isabel Di Tella, que acabaria levando o título. As venezuelanas Eliana Lugo, Lizze Asís e María Martínez ficaram com o bronze nesta modalidade ao vencer a seleção mexicana, formada por María Morales e as irmãs Frania e Sheila Tejeda, por 45-42.

*Com informações da agência AFP