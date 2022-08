MDB oficializa candidatura de Ibaneis Rocha à reeleição ao governo do DF

Político completa o palanque do presidente Jair Bolsonaro em Brasília; mandatário não esteve presente na convenção partidária neste domingo

Alan Santos/PR - 25/03/2022 Inbaneis Rocha é candidato à reeleição ao cargo de governador do Distrito Federal



Neste domingo, 31, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou a candidatura à reeleição ao lado de seus correligionários: Flavia Arruda, licenciada do cargo de ministra-chefe da Secretaria de Governo, que concorre a uma cadeira no Senado Federal, José Roberto Arruda, ex-governador de Brasília, candidato à Câmara dos Deputados, e o do ex-presidente da República Michel Temer(MDB), que não concorre a nenhum cargo em 2022. A vice de Ibaneis na sua chapa é a deputada federal Celina Leão (PP-DF). O presidente Jair Bolsonaro (PL) era esperado na convenção do MDB para oficialização de Ibaneis como candidato, mas não compareceu. O evento foi realizado em conjunto entre o MDB, PL e PP. Outros candidatos a cargos públicos representativos também foram lançados.

*Com informações da repórter Marília Sena