Abraham Weintraub desiste de candidatura ao governo de SP

Ex-ministro Weintraub desiste de candidatura à Presidência e lança a deputado federal



O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub (PMB), anunciou, neste domingo, 31, a desistência da candidatura ao governo de São Paulo. De acordo com ele, vai disputar as eleições de 2022 como candidato a deputado federal. A declaração foi feita por videoconferência durante convenção do partido, que aconteceu na Câmara Municipal, no Centro da capital paulista. “A direita de verdade, conservadora, tá sem voz hoje. Nós não podemos correr o risco de não poder ter uma base representando a gente lá. É nesse sentido que eu estou mudando a minha candidatura de governador para deputado federal”, confirmou. Weintraub foi ministro da Educação no governo Jair Bolsonaro (PL) por 14 meses.