MEC divulga calendário do Enem 2023 e resultado dos pedidos de isenção de taxa; confira

Inscrições para o exame começam no dia 5 de junho e vão até o dia 16 de junho, a taxa de inscrição é de R$ 85

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Enem 2023 teve o calendário divulgado nesta segunda-feira, 8



No Diário Oficial da União desta segunda-feira, 8, foi publicado o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o Enem 2023 começam no dia 5 de junho e vão até o dia 16 de junho. A taxa de inscrição no exame é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 21 de junho. Também nesta segunda, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que aplica a prova, divulgou o resultado da isenção da taxa de inscrição para as pessoas que fizeram a solicitação e estão aptas a receber o benefício. Vale lembrar que o candidato que teve isenção no Enem 2022 e não compareceu à prova precisava justificar a ausência para ter direito o direito de ser isento do pagamento da taxa também na edição de 2023. Quem teve o pedido de isenção negado pelo Inep pode entrar com recurso até sexta-feira, 12. Para verificar o resultado, o candidato á isenção deve acessar a Página do Participante, no site do Inep, e acessar a plataforma com seu login e senha.

Mesmo quem obteve a isenção ainda deve efetuar a inscrição para a prova no site. As provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Os portões dos locais de prova abrem às 12h e ficam abertos até às 13h. A previsão é de início das provas, em ambos os dias, até 13h30. O gabarito será divulgado no dia 24 de novembro e o resultado final deve ser publicado na plataforma do Inep no dia 16 de janeiro de 2024. O Enem avalia o desempenho dos alunos após o encerramento do ensino médio, dá acesso a instituições de ensino superior públicas e privadas e também a auxílios governamentais. Confira abaixo o cronograma completo do Enem 2023.

• Inscrição: de 5/6 a 16/6

• Pagamento da taxa de inscrição: de 5/6 a 21/6

• Solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: de 5/6 a 16/6

• Resultado prévio do atendimento especializado e tratamento pelo nome social: em 26/6

• Solicitação do recurso do atendimento especializado e tratamento pelo nome social: de 26/6 a 30/6

• Resultado do recurso sobre atendimento especializado e tratamento pelo nome social: em 5/7

• Aplicação das provas: de 5/11 a 12/11

• Divulgação do gabarito: 24/11

• Divulgação dos resultados: 16/1/2024