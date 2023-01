MEC divulga novo calendário de inscrições do Fies, Sisu e ProUni

Programas visam viabilizar acesso de estudantes ao ensino médio, tanto na rede pública, com a nota do Enem, quanto na privada, através e bolsas e financiamentos

Wikimedia Commons Pasta divulgou novo calendário para programas de financiamento



O Ministério da Educação (MEC) divulgou o calendário do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni). O Sisu, que visa garantir a entrada no ensino superior através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), terá as inscrições acontecendo entre os dias 16 e 24 de fevereiro, com o resultado sendo divulgado no dia 28 do mesmo mês. No ProUni, que atende interessados em estudar na rede privada com bolsas de estudo financiadas pelo governo, variando de 50% a até 100%, as inscrições acontecem entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, com a primeira chamada valendo entre os dias 7 e 16 de março, e a segunda chamada dos dias 21 a 30 de março. Outra opção é o Fies, que pode abranger até pessoas já matriculadas em universidades, com o período de carência para o pagamento do financiamento sendo de 18 meses após o término do curso. As inscrições vão dos dias 7 a 10 de março, com os resultados sendo divulgados no dia 14 do mesmo mês.

*Com informações do repórter David de Tarso