MEC quer expandir Pé-de-meia a todos estudantes da rede pública

Ministro da Educação, Camilo Santana, pretende universalizar o programa a todos os estudantes do ensino médio a partir de 2026; proposta visa incentivar a permanência dos jovens na escola e reduzir a evasão escolar

JF DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Código imagem:234494 O ministro da Educação, Camilo Santana



O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou na última sexta-feira (11) um ambicioso plano para universalizar o programa federal Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio público até 2026. Esta declaração foi feita durante a apresentação do programa Criança Alfabetizada no Brasil de 2024, destacando a importância de iniciativas que visam melhorar a educação no país. Segundo estimativas do Ministério da Educação, a universalização do Pé-de-Meia exigirá um investimento significativo de mais de R$ 5 bilhões dos cofres públicos. Para garantir que essa ampliação orçamentária seja viável, o ministro está em diálogo constante com representantes do Congresso Nacional.

O Pé-de-Meia foi inicialmente lançado em janeiro de 2024, com foco nos beneficiários do programa Bolsa Família. No segundo semestre do mesmo ano, o programa foi expandido para incluir estudantes da rede pública que possuem inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo. Essa expansão resultou em um aumento significativo no número de beneficiários, passando de 25 mil para mais de 4 milhões de jovens do ensino médio. Camilo Santana destacou que a renda familiar per capita é o critério principal para a inscrição ativa no CADÚnico, determinando quem tem direito às parcelas do benefício do programa de incentivo financeiro educacional.

O objetivo principal do programa federal é promover a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados, democratizando o acesso à educação e reduzindo a desigualdade social entre os jovens. As parcelas do benefício, ao longo dos três anos letivos do ensino médio, podem ultrapassar R$ 9.000, oferecendo um suporte financeiro crucial para as famílias. Esta iniciativa busca garantir que mais estudantes tenham a oportunidade de concluir seus estudos, contribuindo para um futuro mais equitativo e promissor para a juventude brasileira.

