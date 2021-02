Médicos reclamam de falhas na lista de vacinação em São Paulo

Profissionais da saúde estão sendo impedidos de receber a imunização por estarem cadastrados como vacinados no sistema da vigilância sanitária

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/01/2021 O profissional da saúde comunicou o Centro de Controle de Vacinação indicando que não foi vacinado, mas ainda não obteve resposta



Um médico denunciou que não consegue tomar vacina contra o coronavírus por constar em seu cadastro já ter sido imunizado. Luís Renato Mancini de Castro foi convocado por um grande hospital a receber a primeira dose, após fazer os tramites burocráticos e se dirigir ao box, veio a surpresa de que seu nome, através do CPF, constava como vacinado. “A enfermeira me pediu o CPF e CNS [Cartão Nacional de Saúde]. Quando ela digitou meu CPF ela falou “doutor, o senhor já tomou a vacina’. Eu falei impossível, porque tive coronavírus há quatro semanas e a indicação é tomar a vacina após quatro semanas. Daí perguntei se era uma coisa que estava acontecendo e ela disse que existem vários relatos de pessoas que não estão conseguindo tomar a vacina, porque consta no cadastro da vigilância que já tomaram.”

Ele decidiu então seguir ao Hospital da Mulher em Santo André, na região do ABC, em São Paulo, para fazer a checagem, encontrou o mesmo problema e teve o indicativo de que seu caso não é isolado. “Eu falei olha, eu tive essa surpresa e em um outro hospital e gostaria de fazer uma checagem em relação ao meu CPF e realmente consta que eu já tomei a vacina. Ela falou ‘olha doutor, aqui que é um hospital pequeno, não é só com o senhor que aconteceu isso, com cinco pessoas aconteceram’. Então a gente não sabe se é erro de sistema e a gente não consegue checar o local que, supostamente, eu teria tomado a vacina. Então a gente fica meio em dúvida do que está acontecendo”, disse. O profissional da saúde comunicou o Centro de Controle de Vacinação indicando que não foi vacinado, mas ainda não obteve resposta.

*Com informações do repórter Daniel Lian