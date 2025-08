Medida que aumenta quantidade de etanol na gasolina entra em vigor nesta sexta-feira

Objetivo da mudança é elevar a mistura de combustível sustentável; alteração pode resultar em uma redução de R$ 0,02 no preço

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gasolina comum passa a ser chamada de E30, e expectativa é que a mudança resulte em uma variação de preço de até R$ 0,02 por litro para o consumidor



A partir de hoje, o teor de etanol na gasolina comum produzida no Brasil passará de 27,5% para 30%, conforme decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Essa mudança, que entrará em vigor em 1º de agosto de 2025, tem como objetivo aumentar a mistura de combustível sustentável na gasolina, promovendo uma alternativa mais ecológica. No entanto, as projeções de mercado indicam que essa alteração pode resultar em uma redução de 2 centavos no preço da gasolina. Em contrapartida, o diesel pode sofrer um aumento de 2 centavos devido à nova mistura de biodiesel, que passará de 14% para 15%.

A gasolina comum passa a ser chamada de E30. A expectativa é que a mudança resulte em uma variação de preço de até R$ 0,02 por litro para o consumidor, redução que é atribuída ao atual período de safra da cana-de-açúcar, que aumenta a oferta de etanol. No entanto, o cenário pode se inverter durante a entressafra.

Em relação ao diesel, o aumento da mistura de biodiesel para 15% deve gerar um leve aumento de até R$ 0,02 por litro. O motivo é que o biodiesel tem um custo de produção superior ao do diesel de origem fóssil. A medida segue as diretrizes da Lei do Combustível do Futuro e visa fortalecer a segurança energética do país.

A Petrobras aumentou o preço do querosene de aviação em 4,7% para as distribuidoras, o que corresponde a um acréscimo de R$ 0,16 por litro. Apesar do reajuste mensal, a empresa informa que o preço do QAV acumula uma pequena redução de 0,3% no ano. Como o combustível representa um custo elevado para as companhias aéreas, a medida pode impactar o valor das passagens.

As alterações na composição da gasolina e do diesel fazem parte da estratégia do governo para diminuir a dependência de combustíveis fósseis importados, fortalecer a produção nacional de biocombustíveis e reduzir a emissão de poluentes.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA