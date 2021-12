Mendonça não fez ‘concessões’ e não ‘cedeu em princípios e valores’, diz Eduardo Girão

Senador vê com otimismo a aprovação do novo ministro e fala em vitória contra ‘o sistema’: ‘Finalmente temos um conservador no Supremo’

Edilson Rodrigues/Agência Senado Para Eduardo Girão, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal não vai 'passar pano para corrupção'



Otimismo e esperança são os sentimentos do senador Eduardo Girão após a aprovação do nome de André Mendonça para ocupar o cargo de novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta quinta-feira, 2, o parlamentar avaliou a sabatina do ex-ministro da Justiça no Senado Federal e disse ter visto sinceridade do depoimento. “Ele respondeu de forma transparente sobre todos os assuntos perguntados. Uma coisa é você ser leal [ao presidente], outra é ser subserviente. Achei bonito uma frase que ele disse que na vida a Bíblia é o norte, mas no Supremo vai ser a Constituição do país. Ele passou muita verdade em todos os questionamentos, foi um grande presente”, diz Girão, que enxerga na aprovação uma vitória contra “o sistema”.

“Dos últimos 10 ministros, ele foi o que teve a menor diferença de votos, 47 a 32. Então houve uma reação, porque para ele os fins não justificam os meios. Ele não fez nenhum tipo de concessão e tenho muito otimismo com um Supremo mais justo, mais equilibrado. Temos um conversador, finalmente temos um conservador no STF”, completou, afirmando que André Mendonça não “cedeu em princípios e valores” durante os quatro meses de espera entre a indicação do presidente Jair Bolsonaro e a sabatina. “A pessoa passa por uma provação de quatro meses de tentativas de humilhação e se mantém com resiliência, com humildade. Ele demonstrou ser um homem de bem, um cristão de verdade”, disse. Questionado se Mendonça seria um novo garantista na Suprema Corte, Eduardo Girão finalizou que o novo ministro não será uma pessoa que vai “passar pano para a corrupção”.