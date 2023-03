Menina de 12 anos levada do Rio para o Maranhão não sofreu abuso sexual, diz IML

Exames não detectaram indícios de maus tratos; depois de passar por audiência de custódia, suspeito foi solto, mas está usando tornozeleira eletrônica

A Polícia segue investigando o caso da menor de idade levada do Rio de Janeiro para o Maranhão por um homem de 25 anos de idade. O Instituto Médico Legal (IML) fez exame de corpo delito na vítima, não detectando traços de maus tratos ou abuso sexual. O autor do sequestro já havia revelado tanto à polícia do Rio quanto à polícia do Maranhão que não teve atos sexuais com a menor, mas que os dois trocaram beijos e carícias. Ele passou por uma audiência de custódia e foi solto. A Justiça do Maranhão determinou que o autor passe a usar tornozeleira eletrônica para ser monitorado. A menina ficou sem contato com amigos e parentes por duas semanas e já voltou para o Rio de Janeiro. As informações dão conta que os dois se conheceram em uma rede social quando a jovem tinha 10 anos de idade. Os dois fizeram uma longa viagem de carro até São Luís, onde a menina foi mantida em cárcere privado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga