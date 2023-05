Mercadante repudia ataques racistas a Vinícius Junior: ‘Estamos juntos contigo’

Durante evento sobre empreendedorismo negro no Rio de Janeiro, presidente do BNDES leu trecho de carta que enviou ao atacante

O caso de racismo envolvendo o atacante brasileiro Vinícius Junior, do Real Madrid, segue gerando indignação. Durante um seminário no BNDES nesta terça-feira, 23, sobre o empoderamento negro para transformação da economia, coube a Aloizio Mercadante se pronunciar sobre o assunto. O presidente do BNDES informou ter enviado uma carta ao jogador brasileiro e leu o documento no evento. Na carta, Mercadante pede para que o brasileiro siga na luta contra o racismo e se inspire em Nelson Mandela. “Estamos junto contigo na busca por uma sociedade antirracista. Este é o momento em que devemos nos inspirar em Nelson Mandela, que, com coragem, superou a prisão até ser presidente da África do Sul […] O racismo é um gigantesco desafio. Um desafio universal que precisa ser enfrentado diariamente”, escreveu Mercadante. Nesta semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou uma carta para entidades de futebol como Fifa, Conmebol e Uefa, pedindo providências contra o racismo nos estádios. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, chegou a chamar o presidente da Liga Espanhola de Futebol de “omisso” nas ações de enfrentamento ao racismo nas arenas esportivas.

