Mercado financeiro aposta em elevação de 1,5% na taxa básica de juros

Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) avalia um novo aumento da taxa Selic em fevereiro

Marcello Casal Jr/Agência Brasil BC avalia novo aumento da taxa selic



O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) avalia um novo aumento da taxa Selic em fevereiro. O mercado financeiro aposta em uma elevação de 1,5% na taxa básica de juros. Caso seja confirmado o índice, os juros passarão dos atuais 9,25% para 10,75% ao ano. A expectativa era de aumento de um ponto no juro básico na reunião do Copom dessa semana, mas o resultado do IPCA mudou a estimativa. O economista André Perfeito ressalta que o Brasil enfrenta uma situação de inflação persistente. “A gente tem questões no resto do mundo, os Estados Unidos estão iniciando um processo de alta de juros, o que também reforça juros mais altos por aqui”, explica. Para 2023, o prognóstico de parte dos agentes do mercado financeiro é que os juros se estabeleçam em 8%.

*Com informações do repórter Daniel Lian