Meta suspende recursos de IA em redes sociais no Brasil

A Meta anunciou nesta quarta-feira (17) a suspensão das ferramentas que utilizam Inteligência Artificial generativa em suas plataformas no Brasil. A decisão afeta os usuários do WhatsApp, Facebook e Instagram, que não terão mais acesso a recursos como a criação de figurinhas por meio do WhatsApp, lançada no início de junho. A medida foi tomada após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinar a suspensão da coleta de dados de usuários para o treinamento da ferramenta. A empresa havia anunciado a introdução desses recursos em um evento em São Paulo, destacando a primeira assistente de Inteligência Artificial no Brasil.

No entanto, a ANPD, vinculada ao governo federal, exigiu a suspensão da coleta de dados, o que levou a Meta a interromper o uso dessas tecnologias. Desde 2021, a política de privacidade da empresa previa a coleta de dados de usuários das redes sociais para o treinamento de suas ferramentas de Inteligência Artificial. Em comunicado, a Meta afirmou que decidiu suspender as ferramentas enquanto trabalha com a ANPD para resolver as questões levantadas. A Inteligência Artificial generativa, utilizada pela empresa, é uma área que desenvolve ferramentas capazes de criar textos, imagens, vídeos, músicas e até códigos de programação.

Publicado por Luisa Cardoso