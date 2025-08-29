México descarta acordo de livre comércio com o Brasil

Em conversa com jornalistas horas antes da visita de Alckmin ao país, presidente mexicana Claudia Sheinbaum declara que ‘estamos pensando em um acordo de colaboração’

EFE/ Isaac Esquivel Presidente do México Claudia Sheinbaum descarta a possibilidade de um novo acordo de livre comércio com o Brasil



A presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o secretário de Economia do país, Marcelo Ebrard, descartaram a possibilidade de um novo acordo de livre comércio com o Brasil, ideia que ambas nações exploraram incontáveis vezes no passado. A decisão veio em meio à pressão que as duas maiores economias da América Latina enfrentam devido às políticas comerciais do presidente americano, Donald Trump. A declaração aconteceu durante conversa com jornalistas.

Brasil e México assinaram acordos de cooperação em áreas como biocombustíveis e competitividade durante a visita ao país mexicano do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas Sheinbaum afirmou que um tratado mais amplo não está previsto. “Não estamos pensando em um acordo de livre comércio (…), mas sim em um acordo de colaboração”, afirmou Sheinbaum, horas antes de receber o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, no palácio do governo.

“Temos acordos de complementaridade, denominados ACE 53 e ACE 55. O que faremos é tratar de atualizá-los porque foram assinados há mais de 20 anos. Mas não estamos planejando um acordo de livre comércio neste momento”, declarou Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum reafirmou a declaração feita pelo secretário de Economia. “É um acordo de complementariedade. O Brasil produz e tem tecnologia em certas áreas que interessam ao México e também nós temos desenvolvimentos em certas áreas que interessam ao Brasil”, afirmou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA